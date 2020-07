Über 1000 Starts und Landungen auf Mallorca am Wochenende

Der Zustrom von Touristen nach Mallorca und auf die Nachbarinseln wird an diesem Wochenende deutlich anschwellen. Zwischen Freitag und Sonntag werden laut der Flughafenbetreiber-Gesellschaft Aena balearenweit 1885 Starts und Landungen erwartet. Nur 700 davon stammen aus dem spanischen Inland.

Was Mallorca anbelangt, so rechnet man allein hier mit 1213 Flug-Abfertigungen. Auf Ibiza werden es 426 sein und auf Menorca 246.

Die meisten Flüge werden in Son Sant Joan am Samstag abgefertigt, nämlich 440, davon 221 Ankünfte und 219 Abflüge. 212 beziehungsweise 211 sind für Sonntag vorgesehen. (it)