Fast 1,7 Milliarden Euro Investitionen in Hotel-Ausbau auf Mallorca erhofft

Die Regional-Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln sieht in der neuen Möglichkeit, Hotels um 15 Prozent etwa durch den Ausbau von Gemeinschaftsbereichen zu vergrößern, ein Programm mit Milliardenvolumen.

1,7 Milliarden könnten dadurch bis 2022 investiert werden, was nach offiziellen Angaben 3,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Man hofft auf fast 15.000 neue Arbeitsplätze.

Anders als in den vergangenen Jahren sieht die von Tourismusminister Iago Negueruela ersonnene Maßnahme vor, dass solche Arbeiten auch in den Sommermonaten ausgeführt werden dürfen. Erwartet wird, dass das entsprechende Gesetz bis September im Parlament verabschiedet wird. (it)