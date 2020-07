Volle Miete für Lockdown-Monate – Fan-Einzelhändler sauer

Verärgerung im Fan auf Mallorca. Die Mieter der Läden in dem Einkaufszentrum an der Flughafenautobahn wollen Ermäßigung für die Zeit, in der sie nichts verkaufen konnten.

Vom 14. März bis zum 24. Mai waren die Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Auch nach der Wiedereröffnung am 25. Mai lief das Business nur schleppend an, weil spanische und ausländische Touristen fehlten und die Einheimischen, viele betroffen von Jobverlust oder Kurzarbeit, nicht viel ausgaben.

Der Eigentümer von Fan, der französische Carrefour-Konzern, habe für April und Mai die komplette Miete kassiert, auch für Juni und Juli gebe es kein Entgegenkommen, beklagen Händler, die zum Teil in der aktuellen Krise schwer zu kämpfen haben. Manche stünden vor der Situation, nicht mehr liquide zu sein, heißt es in einem Bericht der Zeitung Ultima Hora.

Man erwarte, dass sich Carrefour auf die Mieter zubewege, wie das in vielen anderen großen Einkaufszentren der Fall sei.