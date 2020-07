Lidl führt auch auf Mallorca automatisiertes Zugangs-Kontrollsystem ein

Der auch auf Mallorca mit zahlreichen Filialen vertretene deutsche Supermarktkonzern Lidl führt ein automatisiertes System zur Kontrolle der Anzahl der Kunden ein. In einigen Märkten gebe es dies schon, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Insgesamt werde vor sämtlichen Filialen bald eine Art Ampel stehen. Ist der Supermarkt zu voll, wird der Kunde nit einem roten Stop-Zeichen darauf hingewiesen, zu warten. Gibt es unter Berücksichtung der Corona-Abstandsregeln Platz, leuchtet eine grüne Farbfläche.

Der deutsche Discounter ist auf der Insel großflächig präsent. Supermärkte gibt es nicht nur in Palma, sondern auch beispielsweise in Santanyí und Capdepera. (it)