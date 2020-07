Reichlich Flugverkehr von und nach Mallorca

Auf den Flughäfen von Mallorca und den Nachbarinseln finden allein an diesem Samstag insgesamt 770 Starts und Landungen statt, 548 davon sind Auslandsverbindungen, 222 sind spanische Inlandsflüge. Das teilte der staatliche Flughafenbetreiber Aena mit.

Die meisten Flüge entfallen dabei auf den Flughafen von Palma. Dort stehen 489 Flugbewegungen auf dem Programm: Der Airport Son Sant Joan erwartet 247 Ankünfte und 242 Abflüge. Darin eingerechnet sind 112 Inlandsflüge.

Reichlich Bewgungen verzeichnet auch der Airport Mahón auf Menorca an diesem Samstag. Auf Ibiza finden die meisten Starts und Landungen hingegen erst an diesem Sonntag statt. (as)