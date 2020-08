Urlauber aus Spanien "retten" Stadthotels in Palma

Die vergleichsweise große Zahl an Urlaubern vom spanischen Festland "retten" diesen Sommer die Stadthotels in Palma de Mallorca. Der Vorsitzende des Hotelverbandes von Palma und Cala Mayor, Javier Vich, sagte gegenüber der Tageszeitung "Ultima Hora": "Dank der spanischen Urlauber haben viele Häuser eine akzeptable Auslastung, wenngleich weit von dem entfernt, was wir uns in einem normalen Sommer erhoffen."

Derzeit seien 45 von 72 Prozent der City-Hotels, darunter eine vielzahl edler Boutique-Hotels, geöffnet, das sind 62 Prozent. Die jeweiligen Häuser haben eine Belegung von 25 bis 35 Prozent. Das Problem: "Die flexiblen Stornierungsregeln machen uns noch ein wenig zu schaffen", so Vich. "Viele Urlauber sagen ihre Reise einen Tag vorher ab". Der spanische Markt sei der einzige, der im Moment verlässlich sei.

"Einige deutsche und britische Kunden entscheiden sich gegen eine Reise auf die Insel." Grund hierfür sind unter anderem die verschärfte Maskenpflicht, die Pflichtquarantäne in Großbritannien oder eine generelle Ablehnung von Flugreisen wegen der Coronakrise." Einige Häuser würden in diesem Jahr deshalb früher schließen als geplant.