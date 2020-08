Zwei auch auf Mallorca vertretene Hotelkonzerne stehen vor der Fusion

In Spanien steht aller Wahrscheinlichkeit nach die Fusion von zwei auch auf Mallorca mit Häusern vertretenen Hotelunternehmen an. Wie Be Live Hotels, die Hotelsparte des Reisekonzerns Globalia, und Blue Bay Hotels am Montag mitteilten, erhofft man sich dadurch ein international stärkeres Wachstum.

Sollte die Fusion zustandekommen, würde ein Konzern mit etwa 100 Hotels und 21.000 Zimmern in 15 Ländern entstehen.

Be-Live- und Blue-Bay-Hotels gibt es auch in der Dominikanischen Republik, in Mexiko, Festland-Spanien, den Kanaren, Kuba, Portugal, Marokko und Kolumbien. (it)