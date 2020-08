Condor bietet neuerdings Nebensitze zur Buchung an

Passagiere des Mallorca-Fliegers Condor können sich ab sofort einen freien Nebensitz hinzubuchen. Der Extrasitz wird auf Kurz- und Mittelstrecken-Flügen ab 39,99 Euro pro Person und Strecke angeboten, wie das Unternehmen mitteilte.

Er kann im Rahmen des Online-Check-ins oder vor Ort am Flughafen hinzugebucht werden. Der Extrasitz muss sich unmittelbar neben dem gebuchten Sitzplatz befinden. "Condor entspricht damit dem Wunsch einzelner Kunden nach noch mehr Bewegungskomfort in der Economy Class", so die Airline.

Der Ferienflieger ist seit vielen Jahrzehnten eng mit Mallorca verbunden. (it)