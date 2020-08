Tuifly flog seit Juni über 50.000 Gäste nach Mallorca und wieder zurück

Die Fluggesellschaft Tuifly hat seit dem 15 Juni mehr als 50.000 Passagiere nach Mallorca und zurück befördert. Damit wurden deutlich mehr Gäste auf die Mittelmeer-Insel geflogen als woanders hin, wie Geschäftsführer Oliver Lackmann am Montag mitteilte. Kreta, die größte griechische Insel, landete mit etwa 41.000 Gästen auf Platz zwei. Den dritten Platz teilten sich Fuerteventura, Kos und Rhodos.

Seit dem 15. Juni begrüßte die Ferienfluggesellschaft insgesamt rund 250.000 Gäste an Bord. Im Juli waren bis zu 21 von 39 Maschinen im Einsatz, die von zehn Abflughäfen in Deutschland und der Schweiz starten. Ziel ist es, in den kommenden Monaten mehr als die Hälfte der ursprünglich geplanten Kapazitäten wieder anbieten zu können.

Angepasste Serviceabläufe und Hygienemaßnahmen an Bord hätten sich bewährt, sagte Lackmann. Crews würden besonders darauf achten, dass die Abstände an Bord eingehalten und die Masken getragen werden. Verlängerte Bodenzeiten von 60 Minuten sowie eine großzügig kalkulierte Einsatzplanung der Flugzeuge würden sicherstellen, dass genügend Zeit für einen gestaffelten Ein- und Aussteigeprozess bleibe. (it)