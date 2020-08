Costa bietet wieder erste Mittelmeer-Kreuzfahrten an

Die auch auf Mallorca wohlbekannte Kreuzfahrt-Reederei Costa bietet ab dem 6. September wieder Mittelmeer-Reisen an. Das erste Schiff, das ablegen wird, ist die "Costa Deliziosa", wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Mit ihr kann man von Triest zu den griechischen Inseln gelangen.

Am 19. September kommt dann die "Costa Diadema" zum Einsatz. Sie soll italienische Häfen und Malta anfahren. Die Touren dauern je eine Woche.

Spanische Häfen wie Palma de Mallorca dürfen wegen der Corona-Pandemie weiterhin bis auf Weiteres nicht von Kreuzfahrtschiffen angelaufen werden.

Die ebenfalls auf der Insel wohlbekannte Reederei Aida Cruises hatte am Montag bekanntgegeben, ab September mit Fahrten in der Nordsee zu beginnen. (it)