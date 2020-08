Ryanair stockt Sommerflüge von Wien nach Mallorca 2021 auf

Ryanair erweitert den Sommerflugplan 2021 für Wien. Die Frequenzen auf bereits bestehenden und sehr gefragten Routen werden aufgestockt, wie am Wochenende mitgeteilt wurde. Dazu zählen Palma de Mallorca, Barcelona und Ibiza.

Außerdem werden acht neue Ziele ab der österreichischen Hauptstadt angeflogen: So sollen im Sommer nächsten Jahres die Maschinen erstmalig zu den italienischen Städten Bologna, Perugia und Rimini abheben. In Kroatien wird das kulturreiche Pula bedient, in Bosnien-Herzegowina die Stadt Banja Luka. Zudem gibt es neue Nonstop-Verbindungen nach Billund in Dänemark, Göteborg in Schweden und ins britische Birmingham.

Von Mallorca aus fliegt Ryanair auch in zahlreiche deutsche Städte. (it)