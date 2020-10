Tourismus- und Bausektor auf Mallorca schulden am meisten Steuern

Unternehmen im Bau- und Touristiksektor auf Mallorca und den Nachbarinseln führen die Liste der säumigen Steuerschuldner auf den Balearen an. Die vom Finanzministerium der Balearen veröffentlichte Liste zeigt alle Unternehmen in entsprechender Reihenfolge an, mit ausstehenden Steuerzahlungen im Wert von über einer Millionen Euro seit Dezember 2019.

Die Zahl der säumigen Unternehmen gegenüber dem Vorjahr ist von 49 auf 40 gesunken. Die Gesamtschulden betragen aktuell 153.649.530 Millionen Euro. Ende 2018 waren es 194.836.250 Millionen Euro ausstehende Steuergelder.

Säumige Unternehmen des Tourismussektors finden sich in Fluggesellschaften, kleinen und mittleren Hotelketten, Nautikunternehmen sowie bei Gebrauchtwarenhändlern.

Das in Abwicklung befindliche spanische Immobilienunternehmen DracPlus ist mit 31.913.662,23 Euro eines der am höchsten verschuldeten. Das Unternehmen Rustic Hotel steht mit 9.592.383,45 Euro beim Finanzamt „in der Kreide“.

Die in dieser Liste aufgeführten Unternehmen können innerhalb von einem Monat Beschwerde bei den entsprechenden Gerichten einreichen. (dk)