Mallorca-Flieger Laudamotion wird endgültig eingestellt

Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion wird den Flugbetrieb Ende Oktober endgültig einstellen. Der Eigentümer Ryanair gründete im steuerbegünstigten Malta die Gesellschaft Lauda Europe, die mit Ende 2020 den gesamten Flugbetrieb übernehmen wird.

Seither wurden bei Laudamotion, die rechtlich in keiner Verbindung mit der neuen Lauda Europe steht, zahlreiche Mitarbeiter insbesondere in der Verwaltung abgebaut. Lauda Europe wird in Wien nur ein sehr kleines Verwaltungsteam unterhalten.

Auch Kürzungen im Winterflugplan 2020/21 könne man an der ehemalige Laudamotion-Hombase am Standort Wien-Schwechat nicht mehr ausschließen, so Geschäftsführer David O´Brian. Ziel sei es, „den Winter zu überleben“.

Die Basis des Mallorca-Fliegers Lauda am Flughafen Düsseldorf wird am 24. Oktober 2020 geschlossen. Die Schließung zum Ende der Sommersaison betrifft sieben Flugzeuge des Typs Airbus A320, die Lauda bisher in Düsseldorf stationiert hat und mit denen sie Flüge für Ryanair durchführt. Mit dieser Maßnahme wird der Flugbetrieb in Deutschland endgültig eingestellt.

Als Grund für die Maßnahme nannte Lauda "überhöhte monopolartige Flughafengebühren in Düsseldorf, eine jüngste Forderung des Abfertigungsanbieters Acciona nach einer sofortigen Preiserhöhung um 30 Prozent mitten in der Covid-19-Krise, kombiniert mit erhöhten deutschen Luftverkehrsabgaben". (dk)