Dieses Jahr 24 Millionen weniger Gäste als üblich auf Mallorca-Airport

Auf dem Flughafen von Mallorca werden in diesem Jahr 24 Millionen weniger Passagiere verkehren als im vergangenen Jahr. Das geht aus Statistiken in- und ausländischer Fluglinien hervor, die am Donnerstag von der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora veröffentlicht wurden.

Nach 29,7 Millionen Personen werden es den Angaben zufolge dieses Jahr nur sechs Millionen gewesen sein, was einem Rückgang um 79 Prozent entspricht. Bis September waren es lediglich 5,2 Millionen Personen gewesen.

Damit wird die Betreibergesellschaft Aena das schlechteste Geschäftsergebnis aller Zeiten auf dem Flughafen von Mallorca erzielen. Üblich waren Gewinne um die 150 Millionen Euro pro Jahr. (it)