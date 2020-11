Positive Impfstoff-News lassen auch Aktien von Mallorca-Firmen hochschnellen

Die von der deutschen Firma Biontech und ihrem US-Partnerunternehmen Pfizer verbreitete Nachricht, dass ihr Anticorona-Impfstoff zu 90 Prozent funktioniert, hat Aktien auch von wichtigen spanischen und Mallorca-Konzernen hochschnellen lassen.

Die Papiere des Airport-Betreibers Aena zogen am Montag in der Madrider Börse um 20,67 Prozent an, die der Hotelkette Meliá um 18,87 Prozent und die der Iberia-Mutter IAG um 17,31 Prozent.

Biontech und Pfizer zufolge war das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, für Studienteilnehmer, die den Impfstoff erhielten, um mehr als 90 Prozent geringer als ohne Impfung. BioNTech und Pfizer sind damit die weltweit ersten Unternehmen, die erfolgreiche Daten aus der für eine Zulassung entscheidenden Studie mit einem Corona-Impfstoff vorgelegt haben.

"Das ist die erste Evidenz, dass Covid-19 durch einen Impfstoff beim Menschen verhindert werden kann", zitierten Medien den Biontech-Chef Ugur Sahin. Man habe einen "entscheidenden Meilenstein" zur Kontrolle von Covid-19 erreicht. Die beiden Partner planen, noch in diesem Monat in den USA eine Notfallgenehmigung für den Impfstoff zu beantragen. (it)