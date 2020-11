Cyberweek: Verlage laden zum Kennenlernen bei United Kiosk ein

Wer unterschiedliche Magazine und Zeitschriften lesen möchte, kann sich beim Pressesortiment von United Kiosk bedienen. In der Cyberweek können Leser Zeitschriften auf der Plattform sogar kostenlos entdecken. Verlage verschenken Ausgaben ihrer bekannten Bestseller sowie Newcomer – ohne dass eine Kreditkarte oder Kündigung notwendig ist.

Die Cyberweek vom 20. bis 30. November läutet den Start in die Weihnachtszeit ein und bietet Kunden Angebote in Online-Shops. In diesem Jahr beteiligen sich zudem zahlreiche Verlage an der Aktion. Sie stellen zehn Tage lang die aktuelle Ausgabe ihrer Zeitschriften und Magazine auf United Kiosk gratis zur Verfügung, damit Leser sie kennenlernen.



Die Cyberweek bei United Kiosk ist für Verlage sowie Leser ein Gewinn: Die Verlagshäuser können Interesse an ihren Zeitschriften und Magazinen wecken und ganz neue Zielgruppen erreichen. Diese müssen sich keine Gedanken über Vertragslaufzeiten oder Abo-Bedingungen machen – sie können das Angebot nutzen, ohne später kündigen zu müssen. Im Cyberweek-Kiosk auf united-kiosk.de wählt man sein neues Lieblingsheft in der Cyberweek aus, gibt seine E-Mail-Adresse ein und kann die aktuelle Ausgabe sofort in der United-Kiosk-Bibliothek lesen – mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop.

United Kiosk vertreibt auch das MM-E-Paper