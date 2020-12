Berühmtestes Hotel auf Mallorca wechselt Besitzer

Das berühmteste Hotel von Mallorca, das Barceló Formentor auf der gleichnamigen Halbinsel, ist verkauft worden. Medienberichten vom Dienstag zufolge wurde jetzt ein entsprechender Vertrag unterzeichnet. Käufer ist ein in Andorra ansässiger Investment-Fonds namens Emin Capital. Der Preis beträgt 165 Millionen Euro.

Hinter dem Fonds steht die Hotelkette Four Seasons. An der ist auch der US-Milliardär Bill Gates beteiligt. In Bälde soll der Fünfsterne-Komplex, der unter anderem durch internationale Konferenzen und auch Klassik-Konzerte noch bekannter wurde, restauriert werden.

Das in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebaute Luxushotel hat 127 Zimmer und steht in einer bewaldeten Gegend auf einem Grund von 1200 Hektar. Ganz in der Nähe befindet sich der gleichnamige Strand. Bekannte Prominente wie Grace Kelly, Peter Ustinov, Errol Flynn, Bundeskanzler Helmut Schmidt und dessen Amtsnachfolger Helmut Kohl waren in dem vornehmen Anwesen zu Gast. (it)