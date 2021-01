Vollzogener Brexit: Kartoffelbauern auf Mallorca in Sorge

Der inzwischen in Kraft getretene Austritt Großbritanniens aus der EU wird auch die Kartoffelanbauer auf Mallorca treffen. Es werde viel schwieriger, die Exporte über die Bühne zu bringen, zitierte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Samstag den Chef der in Sa Pobla ansässigen Firma Mateu Export, Joan Mateu. Die bürokratischen Hindernisse würden viel komplizierter, der britische Zoll werde aufgestockt.

Mateu Export wickelt 65 Prozent des Handels von Mallorcas Kartoffel-Anbaugegend mit Großbritannien ab. Die enge verbindung in dieser Hinsicht zwischen dem Königreich und der Insel gehen auf mehrere Jahrzehnte zurück.

Sa Pobla gilt seit jeher als das balearische Kartoffeldorf. Zahlreiche Betriebe sind dort ansässig. (it)