Corona beutelt Yacht-Branche auf Mallorca nicht so stark wie befürchtet

Die Corona-Pandemie hat das Yacht-Business auf Mallorca und den Nachbarinseln nicht so stark wie befürchtet in Mitleidenschaft gezogen. Im Jahr 2020 wurden 10,99 Prozent weniger Boote angemeldet als im Jahr davor, wie der Nautik-Verband Aenib am Freitag mitteilte. Nach 1146 im vorvergangenen Jahr kamen 1020 neue Gefährte hinzu.

Was den Mietmarkt von Booten anbelangt, so hatte die Pandemie dort einen stärkeren negativen Einfluss: Er schrumpfte auf den Balearen um 20,84 Prozent, der spanische Schnitt betrug minus 24,8 Prozent.

Grund für die nicht allzu verheerende Entwicklung ist laut Aenib die Tatsache, dass es viele inländische Käufer gegeben habe. So habe man den weggebrochenen ausländischen Markt verschmerzen können. (it)