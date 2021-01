Cursach-Gruppe erwägt Verkauf von Hotelkomplex auf Mallorca

Die Cursach-Gruppe erwägt, auf Mallorca ihren Hotelkomplex zu verkaufen. Laut Medienberichten liegt ein Angebot von rund 120 Millionen Euro vor. Bei den Hotels handelt es sich um das BH Mallorca, das Club B Hotel, die BH Apartamentos sowie den Island Beach Club in der Gemeinde Calvià.

Der Hotelkomplex gilt als einer der größten der Gegend. Insgesamt verfügen die Häuser über 1050 Zimmer. Das Vier-Sterne-Haus BH Mallorca beherbergt unter anderem ein spektakuläres Open-Air-Fitnessstudio und einen Indoor-Wasserpark.

Der Hotelkomplex ist nun geschlossen und reiht sich in die Liste der Unternehmen ein, die Bartomeu Cursach zum Verkauf gestellt hat, darunter auch die Diskothek Tito's am Boulevard Paseo Marítimo in Palma. Der Nachtclub gehörte seit 30 Jahren zur Cursach-Gruppe und steht für 16,5 Millionen Euro zum Verkauf. (cg)