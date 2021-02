26 Hotels auf Mallorca konnten dank Subventionen geöffnet bleiben

Auf Mallorca haben 26 Hotels Kunden betreut, die eine Subvention des Inselrats in Anspruch nahmen. Im Rahmen des Porgramms "Gaudeix L'Illa" wurden 770.200 Euro an Betreiber ausgeschüttet, die Residenten aufnehmen wollten. Dabei handelte es sich nach offiziellen Angaben um etwa 10.000 Personen.

Insgesamt waren 3175 Gutscheine ausgegeben worden. 2550 davon gingen an vier Personen, der Rest an zwei. Jeder Gutschein kostete 50 Euro, damit konnte man zwei bis drei Nächte in Hotels bleiben.

Dank dieser Hilfsmaßnahme konnten zahlreiche Häuser seit dem Sommer ununterbrochen offen bleiben. Es wurde möglich, dass in diesem Herbergen kurzarbeiter beschäftigt werden konnten. (it)