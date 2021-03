Mallorca-Flieger Eurowings setzt an Ostern mehr als doppelt so viele Jets ein

Der Mallorca-Flieger Eurowings rechnet nach dem Geschäftseinbruch durch die Corona-Pandemie mit kräftigen Zuwächsen in den nächsten Monaten. Bereits zu Ostern will Eurowings das Flugangebot im Vergleich zu jetzt mehr als verdoppeln. Während momentan nur 20 Maschinen unterwegs sind, sollen es dann schon 45 sein.

Und später will man noch mehr aufstocken: "Ich sehe einen sprunghaften Anstieg der Buchungen, der uns jetzt für den Frühsommer und Sommer ins Haus steht", sagte Eurowings-Chef Jens Bischof in einer Videokonferenz anlässlich der Tourismusmesse ITB, die in diesem Jahr virtuell stattfindet. "Deutschland sitzt auf gepackten Koffern." In der heißen Jahreszeit sollen voraussichtlich wieder 80 der noch 100 Flugzeuge wieder eingesetzt werden.

Bischof baut darauf, dass die Politik die Quarantänepflicht nach Urlaub in Risikoländern durch eine Testpflicht ersetzt wird und das Robert-Koch-Institut die Balearen und andere wichtige Reiseziele von der Liste der Risikogebiete nimmt. Für 2022 plant der Manager mit der künftigen Flotte von 100 Flugzeugen. Bis das Geschäft wieder das Niveau aus dem Vorkrisenjahr 2019 erreicht, dürfte es aus heutiger Sicht aber noch ein bis zwei Jahre dauern, sagte er.