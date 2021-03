Neuer Chef für Luxushotels Castillo Son Vida und Sheraton auf Mallorca

Der Australier Ned Capeleris wird ab dem 1. April das beliebte Hotel Castillo Son Vida und das in dessen Nähe liegende Sheraton Arabella Golf in Palma de Mallorca leiten. Laut einer Pressemitteilung der Marriott-Gruppe wird er für den gesamten operativen Ablauf der beiden 5-Sterne-Hotels verantwortlich sein, die sich in unmittelbarer Nähe der Golfplätze Son Vida, Son Muntaner und Son Quint befinden.

Die vergangenen vier Jahre hatte Ned Capeleris das Luxushotel María Cristina im spanischen San Sebastián geleitet. Seine Hotelkarriere hatte der 46-jährige Australier im Jahr 1995 im Hyatt Regency Sydney begonnen. Zwei Jahre später startete er seine berufliche Laufbahn bei Marriott International im Ritz-Carlton Sydney, danach ging es in das Ritz-Carlton Huntington Hotel & Spa im kalifornischen Pasadena. Über Dubai, Bahrain und Israel fand Capelaris seinen Weg ins Baskenland.

Das Hotel Castillo Son Vida folgt seit dem 1. Januar dem Adults-Only-Konzept, hat eine lange Geschichte und beherbergte illustre Gäste, darunter die spanische Königsfamilie, Aristoteles Onassis und Maria Callas. Das Sheraton wurde im Jahr 1992 im Stil spanischer Herrensitze eröffnet und im Jahr 2013 komplett renoviert.