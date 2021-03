Mehr Flüge: Eurowings-Chef trifft sich mit Regierungsvertretern auf Mallorca

Angesichts der Aufhebung der deutschen Reisewarnung will die deutsche Fluggesellschaft Eurowings ihre Flüge nach Palma, aber auch in andere Gebiete Spaniens, drastisch aufstocken. Im Sommer wolle man 325 Verbindungen pro Woche zwischen der Bundesrepublik, Großbritannien und 22 spanischen Destinationen anbieten, hieß es am Freitag anlässlich eines Besuchs von Vorstandschef Jens Bischof auf der Insel.

Dieser traf sich mit Ministerpräsidentin Francina Armengol und Tourismusminister Iago Negueruela. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz äußerte sich Bischof euphorisch über die Aufhebung der Reisewarnung und bezeichnete diese als "große Nachricht" für die Insel. Er sprach von sehr freundschaftlichen und kooperativen Gesprächen mit den Vertretern der Regionalregierung.

Tourismusminister Negueruela lobte seinerseits die vorsichtigen Restriktionen auf den Inseln und bezeichnete diese als eines der sichersten Reiseziele am Mittelmeer. (it)