Neuer Lidl auf Mallorca eröffnet

Auf Mallorca gibt es einen weiteren Lidl-Supermarkt. Die neue Filiale wurde am Donnerstag in Peguera eröffnet.

In den Bau des Ladens (Avenida Peguera 2) hat der deutsche Discounter einer Pressemitteilung zufolge 3,9 Millionen Euro investiert. Es seien 25 Arbeitsplätze vor Ort geschaffen worden.

Die Lidl-Kunden können in Peguera auf einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern shoppen, wobei die Supermarktkette dem Vernehmen nach besonderen Wert auf gesunde Ernährung legt. Geöffnet ist der Markt montags bis samstags von 9 bis 21.30 Uhr. Natürlich würden alle Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beachtet.

Lidl betont dass man in den vergangenen Monaten in den hiesigen Filialen das Angebot an Balearen-Produkten erweitert hat. „Ziel ist es, den Kauf und Konsum von Produkten von den Inseln zu fördern und so zum Fortbestand der lokalen Produzenten beizutragen“, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen kaufe jedes Jahr balearische Produkte für mehr als 17 Millionen Euro und sei eine der wichtigsten Exportplattformen. Die Kette arbeite derzeit kontinuierlich mit 16 Lieferanten in der Region zusammen und habe mehr als 60 lokale Artikel im Sortiment, die regelmäßig in den verschiedenen Lidl-Filialen in Spanien und Europa verkauft werden, darunter verschiedene Käsesorten oder Obst und Gemüse.

Aktuell hat Lidl auf den Balearen 26 Filialen, 21 davon auf Mallorca. Rund 600 Beschäftigte sind direkt für den Discounter tätig, 480 weitere Arbeitsplätze hängen, so Lidl, indirekt von dem Unternehmen ab.