Zementfabrik von Lloseta wird nach mehr als zwei Jahren wiedereröffnet

Die Zementfabrik in Lloseta, in der Mitte Mallorcas gelegen, wird teilweise wiedereröffnet. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora mitteilt, will der Betreiber nach zwei Jahren und drei Monaten die Produktion wieder hochfahren. Grund für die Schließung waren wirtschaftliche Schwierigkeiten gewesen.

Durch die Schließung der Farbik im Januar 2019 waren 86 Arbeitsplätze verloren gegangen (ERE). Nun soll ein nachhaligerer Zement produziert werden. Die Fabrik war seit ihrem Bau 1957 in Betrieb.

Allerdings sollen für die Wiederaufnahme des Betriebs vorerst keine neuen Arbeitsplätze entstehen. "Unser Ziel ist, die Produktion zu gewährleisten", sagte ein Sprecher. Die genauen Pläne will das Unternehmen bis 15. April kommunizieren. (ps)