855 Millionen Euro Direkthilfe für Mallorca und Nachbarinseln

Mallorca und die Nachbarinseln erhalten 855,7 Millionen Euro staatliche Direkthilfe für die von der Corona-Pandemie am stärksten betroffenen Branchen. Die Zentralregierung in Madrid hatte den Autonomen Gemeinschaften Spaniens ein Hilfspaket von 11 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Laut der Verordnung des Finanzministeriums, die die Verteilung nach Regionen am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht hatte, sind die Balearen die viertgrößte Gemeinschaft mit der höchsten Zuweisung, nach den Kanaren, Andalusien und Katalonien.

Ursprünglich sollten von dem Hilfspaket insgesamt eine Milliarde Euro an die Balearen gehen. Das staatliche Hilfsgeld ist in erster Linie für das Gastgewerbe vorgesehen. (cg)