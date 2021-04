Irish Pub in Palma bankrott

Drei Jahre Haft. So lautet ein Urteil für zwei Besitzer eines Irish Pubs in der Inselhauptstadt Palma. Das betroffene Lokal soll sich nach ersten Angaben am Paseo Marítimo befinden.

Den Angeklagten wird vorgeworfen 120.000 Euro einer geliehenen Zahlung nicht zurückgestattet zu haben. Eine Freundin der Besitzer hatte den Beschuldigten nach eigenen Angaben diesen hohen Geldbetrag geliehen, um einer Insolvenz zu umgehen.

Nach jahrelanger Zahlungsverzögerung hatte die Betroffene Anzeige erstattet. Um ihren Freunden zu helfen, hatte sie sich selbst in einen wirtschaftlichen Ruin gebracht. Derzeit ist nach unklar, um welches Lokal es sich genau handelt. (cg)