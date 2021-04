Zwischen Freitag und Sonntag gab es 785 Flüge von und auf die Balearen

Es war ein betriebsames Wochenende für die drei Flughäfen auf Mallorca und den Balearen. Alleine am Sonntag verzeichnete der Flughafenbetreiber Aena 281 Starts und Landungen. Den Löwenanteil hatte dabei Mallorcas Flughafen Son Sant Joan mit 182 Flügen. Ibizas Flughafen meldete 67 Starts und Landungen und aus Menorca wurden 32 gemeldet.



Am Freitag verzeichneten die drei Flughäfen zusammengenommen 269, und am Samstag insgesamt 236 Starts und Landungen.



Seit Deutschland die Balearen von der Liste der Risikogebiete genommen hat, gibt es immer mehr Flüge zwischen der Inselgruppe und Deutschland.