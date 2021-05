Deutsches Fährunternehmen steigt in Mallorca-Markt ein

Nach italienischen Reedereien steigt nun auch ein deutscher Player in den Fährenmarkt auf Mallorca und den Nachbarinseln ein. Bereits ab Ende Mai will das Unternehmen FRS die traditionell stärker nachgefragte Strecke zwischen Port d'Alcúdia und Ciutadella auf Mallorca bedienen. Damit entsteht dort dem Platzhirsch Baleària eine starke Konkurrenz.

Die Hafenbehörde der Balearen bezeichnete diese Neuentwicklung als positiv, weil dies die Preise drücken werde. Besonders für Menorca sei dies wichtig.

Die Firma FRS ist bereits seit dem Jahr 2000 in Spanien präsent. Zwei Schiffe verkehrten begannen damals, in der Straße von Gibraltar zu verkehren. Neben FRS steigen auch die Reedereien Grimaldi und GNV in das Fährbusiness rund um die Balearen ein. (it)