Neue McDonalds-Filiale in Cala Millor auf Mallorca

In Sant Llorenç des Cardassar in der Gemeinde Cala Millor im Südosten von Mallorca wird am Donnerstag (27.05) ein neues Schnellrestaurant der Fastfoodkette McDonald's eröffnet. Damit wird nach der erst vor kurzem eingeweihten Aldi-Filiale das Dienstleistungsangebot in der Gegend weiter aufgestockt.

Das neue Schnellrestaurant hat eine Größe von 300 Quadratmetern und verfügt über eine Außenterrasse, einen Parkplatz, einem Spielplatz und einem McDrive. Mit der Eröffnung des Restaurants werden auch 30 neue Mitarbeiter eingestellt.

Auf den Balearen gibt es insgesamt 19 Restaurants der Fastfoodkette, 17 auf Mallorca und zwei auf Ibiza.