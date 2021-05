Perlenfabrik Majorica geht an das Unternehmen Majolaperla

Die Perlenfabrik Majorica auf Mallorca geht an das französische Unternehmen Majolaperla. Aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen hatte Majorica im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden müssen. Der französische Unternehmer Gregorie-Agustín Bontoux Halley hatte vorab mit seiner Firma Majolaperla während der Versteigerung des Unternehmens den Zuschlag erhalten. Der Manager hält auch Aktien beim Kaufhauskonzern Carrefour.

Das Handelsgericht hat sich am Donnerstag für die Übergabe der Perlenfabrik an das französische Unternehmen entschieden. Insgesamt will der Konzern 116 Arbeitsplätze sichern, davon 115 auf Mallorca. Zuvor sollten nur 96 Jobs bewahrt werden. Majorica verzeichnete vor der Insolvenz 279 Mitarbeiter in Spanien.

Vier Unternehmen hatten neben Majolaperla ursprünglich für Majorica geboten: Nova Mallorca, Jofra Deca, Inversiones Cas Germans (Perlas Orquídea) und Groupe Marcel Robbez.