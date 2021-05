Leroy Merlin etabliert ersten Showroom auf Mallorca

PR-Bericht

Das Möbel-und Einrichtungshaus Leroy Merlin hat in Palma de Mallorca seinen ersten Showroom unter dem Namen Naterial eingeweiht. Ein neues Konzept, das sich auf Gartenmöbel spezialisiert hat und die hauseigene Produktmarke Naterial anbietet. Dieses neue Geschäftsmodell wird von dem ADEO-Gruppe gefördert, zu der Leroy Merlin gehört. Der Standort in Palma ist der erste weltweit.

Die Einrichtung des neuen Showrooms hat in der Inselhauptstadt zehn neue Arbeitsplätze geschaffen. Passend zum Start der Sommersaison und den warmen Temperaturen, dreht sich auf 1400 Quadratmetern alles um Gartenzubehör und Grilluntensilien.

Der Showroom befindet sich in Palmas Industriegebiet Son Castello. Die Eröffnungszeiten sind täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr. Der neue Showroom zeigt verschiedene Einrichtungsstile: Von Nature, Neoclassic, Boheme, Essential: Die Spannbreite ist groß. Bestellungen werden innerhalb von 24 bis 72 Stunden bequem zum Wohnort geliefert.

Der Direktor der Leroy Merlin-Filiale in Palma, Javier Roselló ist mit dem Ergebnis zufrieden: "Wir sind sehr stolz, dass ADEO den Standort Palma ausgewählt hat, um den neuen Showroom 'Naterial' zu etablieren. Dabei werden wir unsere Ideen weiterentwickeln, um auch in Zukunft nicht nur national, sondern auch international zu expandieren und unsere Produkte schließlich ganzjährig anzubieten."

Leroy Merlin gibt es seit bereits 30 Jahren in Spanien. Das Möbelhaus setzt seinen Fokus fest auf Palma. Doch auch in anderen Regionen Spaniens expandiert das Unternehmen, wie zu Beispiel in der andalusischen Stadt Jaén. Des Weiteren wurden zwei neue Filialen in León und Teneriffa eröffnet. Außerdem wird voraussichtlich bis Ende des Jahres der Zusammenschluss von weiteren 17 Filialen mit der Firma AKI abgeschlossen sein.