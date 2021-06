Fischer streiken auf Mallorca

Immer mehr Fischer können ihrer Arbeit auf Mallorca und den Nachbarinseln nicht mehr nachgehen. Grund dafür sind die aktuellen EU-Maßnahmen in der Fischerei. Der Verband "Federació Balear de Confraries de Pescadors" ruft daher am Freitag (4. Juni) zum Streik auf. Doch nicht nur auf den Balearen wird am Freitag gestreikt, sondern in ganz Spanien. So soll der Fischfang für einen Tag komplett eingestellt werden.

Die neuen Regelungen der Europäischen Kommission sehen unter anderem eine Reduzierung von 40 Prozent der Fangtage vor. Außerdem werden Flotten gekürzt. Grund dafür ist in erster Linie die Überfischung der Meere. Viele Fischer auf den Balearen fühlen sich allerdings benachteiligt. So sind vor der Küste Mallorcas wesentlich weniger Fischerboote auf gleicher Fläche im Vergleich zu Valencia und Katalonien im Einsatz.

Für die Balearen ist die Fischerei ein wichtiger wirtschaftlicher Zweig. Insgesamt ist Spanien mit 15 Prozent am weltweiten Gesamtvolumen im Fischfang einer der führenden Fischnationen.