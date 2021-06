Mallorca-Regierung schüttet Coronahilfen in Höhe von 855 Millionen Euro aus

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln stellt coronageschädigten Unternehmen seit Montag 855 Millionen Euro an Hilfen zur Verfügung- In den ersten drei Stunden hätten bereits 711 Firmen einen Antrag gtestellt, sagte Tourismus- und Arbeitsminister Iago Negueruela.

Man hoffe in der Regierung, mit der Auszahlung der Mittel in der ersten Julihälfte beginnen zu können. Damit werde die Balearen-Regierung die erste in Spanien sein, die diese Hilfen den geschädigten überweisen kann. Selbstständige dürfen bis zu 3000 Euro beantragen, Formen bis zu 500.000. Alle Antragsteller müssen ihre Steuern bezahlt haben, ihr Unternehmen muss mindestens ein Jahr aktiv gewesen sein.

Negueruela zeigte sich überzeugt, dass alle, die es wollen, die hilfen auch bekommen werden.