Neue Fluglinie Uep! Fly nimmt Betrieb auf Mallorca und den Nachbarinseln auf

Die neue Fluglinie Uep! Fly, des Konzerns Swiftair, hat seit diesem Freitag zwischen den Baleareninseln ihren Betrieb aufgenommen. In Zukunft werden somit dreimal täglich Flugverbindungen zwischen Mallorca und Ibiza sowie Menorca angeboten.

Um für die neue Fluglinie zu werben, bietet das Unternehmen derzeit Sonderpreise für Residenten ab 9,50 Euro pro Flug an. Zusätzlich wird eine 2x1 Promotion der Flüge bis zum 31. August initiiert.

Am Donnerstag wurde die Airline offiziell vom Ceo des Unternehmens, Javier Taibo, am Flughafen von Ibiza vorgestellt. Der erste Flug war am Freitagmorgen um 7.30 Uhr von Ibiza nach Mallorca abgehoben. Die Maschine wurde von Balearen-Präsidentin Francina Armengol am Flughafen Son Sant Joan in Palma in Empfang genommen.

Die Routen werden in Zukunft mit dem Flugmodell ATR 72 durchgeführt. Der Flieger verfügt über eine Kapazität von 68 Sitzplätzen.