Hotelkonzern Hyatt breitet sich weiter auf Mallorca aus

Der nordamerikanische Hotelkonzern Hyatt Hotels Corporation breitet sich weiter auf Mallorca aus. Medienberichten zufolge hat das Unternehmen eine Vereinbarung zum Kauf der Apple Leisure Group (ALG) beschlossen. Das Budget liegt bei 2,3 Milliarden Euro.

Diese Übergabe, die im letzten Jahresquartal 2021 abgeschlossen wird, betrifft die Insel direkt. Ende 2018 übernahm die Apple Leisure Group die spanische Hotelkette Alua und verfügt mit der Tochtergesellschaft AMResorts derzeit über 16 Hotels auf Mallorca.

Hotels des Konzerns befinden sich wie das Alua Leo in Can Pastilla, oder in Peguera. Eine weitere Unterkunft an der Südwestküste ist das Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa.

Der Hotelkonzern Hyatt ist einer der Konzerne mit den meisten Luxus-Unterkünften weltweit, der sich vor allem in der Karibik und in Mexiko etabliert hat. In Zukunft will Hyatt seine Präsenz auf dem europäischen Markt insgesamt um 60 Prozent ausbauen.