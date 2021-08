Continental-Reifen hergestellt in Deutschland

PR-Bericht

Sorgfalt, Präzision und Effizienz – das sind seit mehr als einem Jahrhundert die bekannten Merkmale deutscher Ingenieurskunst. Deutsche Ingenieurstechnologie ist Teil unserer DNA, aber jetzt verfügt Continental Airlines auch über Engineering-Know-how auf der ganzen Welt: 244.000 leidenschaftliche und loyale Mitarbeiter aus 61 Ländern / Regionen verwirklichen täglich ihre Reiseträume. Allein in der Reifenabteilung verstehen 54.000 Mitarbeiter in 24 Ländern Markttrends und Veränderungen und nutzen sie schneller als andere, um effizientere Lösungen für unsere Kunden zu schaffen.

Sie verbindet eine Kultur, die von dem für Vertrauen und Erfolg notwendigen Wissen geprägt ist. Continental-Reifen werden in Deutschland hergestellt und haben immer den Anspruch, der beste Reifen zu sein. Die Fähigkeiten und das Wissen einer diversifizierten Belegschaft bereichern einen wirklich globalen Teamgeist. Wir sind davon überzeugt, dass nur Werte Werte schaffen können und es uns ermöglichen, die Ziele des Unternehmens, nämlich Innovation, Produktivität und globales Wachstum, zu erreichen.

Continental setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 1871 für die Sicherheit auf den Straßen ein, ohne Kompromisse bei Komfort und Fahrspaß einzugehen. Unsere Innovation in der Automobiltechnik, ob angehend oder Continental, zeigt weiterhin ihren Innovationsgeist – von Hannover in die Welt.

Deutsche Ingenieurskunst und Präzision sind nicht nur legendär, sondern auch topaktuell. Continental möchte seinen Innovationsgeist mit jedem neuen Produkt unter Beweis stellen. In unserem Engineering Center in Hannover arbeiten mehr als 1.000 Wissenschaftler, Designer und Ingenieure, die mit einem Ziel erfinden, entwickeln und testen: Mobilität sicherer zu machen. Dies alles natürlich nach höchsten deutschen Standards und hat fast 150 Jahre gedauert.

Das Ergebnis ist eine breite Palette hochwertiger Produkte für nahezu jede Form der Mobilität. Von Hochleistungs-Autoreifen bis hin zu Transporterlösungen bieten wir Lösungen für nahezu alle Anwendungen, Bedürfnisse und Märkte weltweit. Weil besondere Herausforderungen besondere Lösungen erfordern, lassen wir uns von der Natur leiten.

In den letzten 100 Jahren hat die Reifenherstellung einen langen Weg zurückgelegt. Schmutzige und stinkende Werkstätten, in denen Arbeiter Gummi von Hand geformt haben, gibt es nicht mehr.

Für Continental-Reifen nur das Beste – Qualität steht an erster Stelle

Wenn es um die Verkehrssicherheit geht, ist der Reifen der wichtigste Kontaktpunkt zwischen Auto und Straße. Fahrer brauchen die richtigen Reifen für optimale Leistung auf jedem Untergrund und zu jeder Jahreszeit. Deshalb setzen wir die Qualität nie aufs Spiel. Als Continental vor mehr als 100 Jahren seine Geschäftstätigkeit aufnahm, war die Reifenherstellung mehr oder weniger ein gut durchdachtes Handwerk. Heute ist es ein hochtechnologischer Prozess. Jeder Reifentyp und jedes Reifenmodell wurde speziell für einen bestimmten Zweck entwickelt.

Bei der Entwicklung von Kunststoffen, Kautschuken und Polymeren für diese Produkte ist die Genauigkeit selbst der kleinsten chemischen Komponenten unabdingbar. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden werden maßgeschneiderte Rezepturen definiert und entwickelt, die Endprodukte höchster Qualität liefern. Durch Investitionen in die Wartung, Standardisierung und Verbesserung der Effizienz und Effektivität aller Aktivitäten und Geschäftsprozesse der F&E-Abteilungen und aller Werke werden in allen unseren Betrieben hohe Qualitätsstandards aufrechterhalten.

Die Auswahl an Reifen, die Sie nicht gleichgültig lassen werden, Specials für alle Winterreifen, 4x4-Reifen oder Sommerreifen.

Sie finden mehrere Angebote zu Continental-Reifen, entdecke sie jetzt.