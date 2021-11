Ungewöhnliche Aktion: Stadt Palma gibt Einkaufsgutscheine auch an Urlauber aus

Die städtische Arbeitsbehörde Palma Activa startet am Dienstag eine Kampagne, um den Konsum in den kleinen Geschäften von Palma anzukurbeln. Auf der Webseite von Palma Activa kann sich jeder – egal ob Urlauber oder Resident – Gutscheine im Wert von 20 Euro herunterladen. Diese können ab einem Mindesteinkaufswert von 35 Euro in den teilnehmenden Geschäften eingelöst werden.

Die Stadtverwaltung von Palma hat 500.000 Euro für diese Aktion bereitgestellt und wird 25.000 Gutscheine ausgeben, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Insgesamt kann jeder Kunde bis zu sechs Gutscheine nutzen. Auf der Webseite gibt es auch eine Übersicht, welche Geschäfte bei der Aktion mitmachen.

Bei einem entsprechend hohen Einkaufswert können auch mehrere Rabattbons eingesetzt werden. Die Gutscheine sind jeweils fünf Tage lang gültig. Sie müssen beim Einkauf im Geschäft vorgelegt werden. Die Aktion läuft bis 30. November oder so lange bis das Kontingent aufgebraucht ist.