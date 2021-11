Bahia Principe plant Wiedereröffnung von Hotels

Weitere Schritte in Richtung Normalität nach der Corona-Pandemie geht das auf Mallorca ansässige Tourismusunternehmen Grupo Piñero. Im November und im Dezember sollen weltweit sieben Hotels der Piñero-Sparte Bahia Principe wiedereröffnet werden.

Dabei handelt es sich um fünf Häuser in der Dominikanischen Republik, eines in Mexiko und ein weiteres in Spanien.

Ende des Jahres werden somit 21 Bahia-Principe-Anlagen geöffnet sein, die Standorte sind Spanien, Dominikanische Republik, Mexiko und Jamaika.