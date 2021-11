MastersMine.es: Schnell und einfach online nach Profis suchen

PR-Bericht

MastersMine.es wurde 2021 auf Mallorca gegründet und ist ein neuer spanischer Online-Portal, das es Benutzern ermöglicht, lokale Dienstleister zu suchen, zu bewerten und zu beauftragen, um eine Vielzahl Projekte zu erledigen, einschließlich Heimwerkerarbeiten.

Indem wir die In­an­spruch­nah­me von Dienstleistungen einfacher, erschwinglicher und sicherer als je zuvor machen, wollen wir einen großen Teil des Dienstleistungssektors verändern, ähnlich wie es eBay und Amazon für Produkte getan haben. Wir wissen, dass dies ein ehrgeiziges Ziel ist, aber wir glauben, dass der Übergang zu Online Kommunikation mit Dienstleistern unvermeidlich ist und unmittelbar bevorsteht.

Verifizierte Fachleute in Ihrer Nähe auf MastersMine.de

Professionelle Fachleute, die zusätzliche Hilfe benötigen, um bemerkt zu werden, können Profile auf MastersMine.es erstellen, um auf ihre Angebote aufmerksam zu machen. Kunden, die Hilfe bei bestimmten Aufgaben benötigen (sei es Elektroinstallation im Haus oder Gartenarbeiten), wählen auf der Plattform den gewünschten Service aus. MastersMine.es zeigt dem Kunden dann die Fachleute, die solche Dienstleistungen anbieten, und sie können die Dienstleister direkt anfragen und Termine vereinbaren, um sich mit diesen Fachleuten zu treffen, nachdem sie die Preisangebote von Wettbewerbern verglichen haben.

Viele Zeitungsleser wissen, wie schwierig es ist, einen geeigneten und zuverlässigen Fachmann zu finden, wie zum Beispiel einen Gärtner, Handwerker, Maler oder Fensterbauer usw. Das Angebot an deutschsprachigen Fachleuten ist aufgrund der Anzahl der auf Mallorca lebenden Deutschen viel geringer als die Nachfrage nach ihnen.

Dementsprechend steigen die Preise und es ist schwierig, vernünftigen Fachleute zu finden. Oftmals erhalten Menschen, die einen ihnen unbekannten Fachmann beauftragt haben, nicht das, was sie erwarten.

Eines Tages haben wir uns entschlossen MastersMine.es zu gründen

Ich bin in Spanien aufgewachsen und mit allen Schwierigkeiten vertraut, die mit dem hiesigen Bau- und Dienstleistungsmarkt verbunden sind. Das Qualitätsniveau vor Ort unterscheidet sich von dem in Deutschland, und die Herangehensweise der Fachleute ist anders. Es ist nicht gerade einfach, einen guten Dienstleister auf Mallorca zu finden.

Ich persönlich wollte schon immer eine Art von Tool haben, wie z.B. Uber mit dem man mit ein paar Klicks eine gewünschte Dienstleistung zu erschwinglichen Preisen bekommen kann.

Schnell wurde mir klar, dass es nicht so schwierig sein sollte, einen zuverlässigen auftragsuchenden Fachmann für die Renovierung eines Hauses zu finden. Wenn wir einen Online-Shop besuchen, können wir doch heute mit wenigen Klicks Kleidung oder Geräte kaufen, Preise und Hersteller vergleichen usw.

Und nun, nachdem wir in verschiedenen Situationen leidvolle Erfahrungen gesammelt haben, hatten mein Bruder Mikhail und ich die Idee, MastersMine.es zu gründen. Gemeinsam mit unseren Teamkollegen Dmitrijs Danilovics und Andris Barbaris haben wir das Projekt im Jahr 2021 gestartet.

Andrey Yasenyavskiy, Mitbegründer von MastersMine.es

Aus unserer Sicht haben wir ein Produkt geschaffen, das den Kunden eine revolutionäre Erfahrung bietet. Nie zuvor war es so einfach, mit nur wenigen Klicks einen zuverlässigen Fachmann zu finden und zu engagieren.

Wie MastersMine.es funktioniert

Nehmen wir einen typischen Fall - ein Klempner wird dringend benötigt, weil ein Rohr gebrochen ist. Die Standardmethode besteht darin, alle in Anzeigen aufgeführten Fachleute anzurufen, bis ein verfügbarer Fachmann zu einem normalen Preis gefunden wird.

Aber für einen Kunden, der einen Fachmann in Anzeigen sucht, ist es schwierig, eine Wahl zu treffen: Es gibt viele Anzeigen mit dem gleichen Inhalt und alle bieten angeblich die beste Qualität und einen günstigen Preis.

Die einheimischen Fachleute sprechen kaum Deutsch, und nicht alle deutschen Residenten sprechen genug Spanisch, um ihr Problem zu erklären.

MastersMine.es ist für den Kunden kostenlos und funktioniert wie folgt: Der Kunde wählt eine Dienstleistung aus, das System schlägt verfügbare Fachleute in der Nähe vor, zeigt ihre Erfahrung, die gesprochenen Sprachen und vor allem den geschätzten Preis für eine bestimmte Dienstleistung an.

Jeder Fachmann auf MastersMine.de gibt die Preise für seine Dienstleistungen an.

Nachdem der Kunde eine Dienstleistung ausgewählt und kurz das Problem beschrieben hat oder zum Beispiel einen Preis für eine Hausrenovierung anfragt, sendet MastersMine.es eine Benachrichtigung an alle in frage kommenden registrierten Fachleute. In der Regel antworten Spezialisten normalerweise innerhalb der ersten fünfzehn Minuten auf die Anfrage.

Der Kunde erhält einen Link auf sein Handy, so dass er zu einem ihm genehmen Zeitpunkt unter den Anbietern den in Bezug auf Preis und Bewertung am besten geeigneten Fachmann auswählen kann, was Zeit spart. Ich möchte unterstreichen, dass niemand den Kunden mit Anrufen belästigen wird - die Kommunikation mit den Fachleuten findet über einen Chat statt.

Die Kunden können sich auch telefonisch mit dem MastersMine.es Team in Verbindung setzen, das ihnen kostenlos hilft, einen geeigneten Fachmann zu finden.

Beachten Sie, dass MastersMine.es in vier Sprachen verfügbar ist: Deutsch, Englisch, Spanisch und Russisch.

Ein weiterer wichtiger Aspekt unseres Projekts ist das Vertrauen in den Fachmann, denn wenn Sie einen Fremden aus einem Anzeigenportal beauftragen und ihn/sie in Ihr Haus lassen, laufen Sie Gefahr, jemanden einzuladen, der nicht nur ein schlechter Fachmann, sondern auch eine unehrliche Person ist.

Jeder Fachmann auf MastersMine.es ist von uns detailiert kontrolliert worden. Die beruflichen Fähigkeiten und Zeugnisse werden überprüft, und jeder Fachmann wird von MastersMine.es fotografiert (was den Kunden zusätzliche Sicherheit bietet und Vertrauen schafft).

Die Zahlungen an die Fachleute werden direkt vom Auftraggeber getätigt. Das Serviceteam von MastersMine.es steht dem Kunden jederzeit zur Verfügung, um ihm bei jeder Bestellung zu helfen und ihn zu unterstützen.

Für Fachleute ist es vorteilhaft sich auf MastersMine.es zu registrieren

Jeder Fachmann ist mit der Vermarktung seiner Dienstleistungen und den Kosten dieser Vermarktung konfrontiert. Sie müssen Werbung machen, auf Anfragen reagieren und vieles mehr. Nicht jeder Fachmann hat das Wissen, die Zeit und das Geld, um dies zu tun.

MastersMine.es bewirbt die Profile von Fachleuten auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, LinkedIn und Google. Das MastersMine-Team erstellt Beschreibungen in den vier genannten Sprachen und sorgt dafür, dass die Fachleute für die Kunden ständig online in Google sichtbar sind.

Andrea Nadia Glaus, eine Fachfrau für Grundbuchauszüge bei MastersMine.es

Das Ziel unseres Projekts ist es, Kundenanfragen an Fachleute weiterzuleiten, ohne deren Zeit zu vergeuden. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit Fachleute mit der Suche nach Kunden verbringen und wie viel Geld sie für Werbung ausgeben, ist dies ein sehr interessantes und verlockendes Angebot.

Ich möchte hinzufügen, dass bei MastersMine.es es derzeit nicht geplant ist, Gebühren für Fachleute einzuführen, da das Geschäftsmodell des Portals sich derzeit in der Entwicklung befindet, d.h. die Portal Benutzung ist auch für Fachleute kostenlos.

Kurz gesagt, wir sehen unsere Aufgabe darin, den Zugang jedes Kunden zu professionellen Dienstleistungen in seiner Region deutlich zu verbessern und gleichzeitig lokale Fachleute bei der Entwicklung ihres Geschäfts zu unterstützen.

Eine Bewertung auf MastersMine.es ist sehr wichtig

Die Kunden können Bewertungen über die Arbeitsleistungen der Fachleute abgeben, und es ist unmöglich, unwahre Bewertungen zu hinterlassen. Alle Reviews werden von uns überprüft. Auf diese Weise können Sie seriöse Beurteilungen früherer Aufträge lesen, die von einem Fachmann bereits ausgeführt wurden.

Bewertungssysteme, die bei der Suche nach Waren und Dienstleistungen helfen sollen, haben sich seit langem als die beste Informationsquelle erwiesen. Dies zeigt sich an der großen Beliebtheit von Plattformen wie Amazon, Booking, Airbnb usw. Der Kunde wird eher einem Fachmann mit einer positiven Bewertung und guten Empfehlungen seine Aufmerksamkeit schenken als einem schönen Werbebanner. Schon bald werden Kunden einen Elektriker mit einer Bewertung von mindestens 4,5 wählen, und eine qualifizierte Kindermädchen wird mit einer Bewertung von 4,8 gefragt sein.

Unabhängig davon wie sehr sich Unternehmer auch anstrengen, der Markt wird immer noch vom Kunden diktiert. Und je früher ein Fachmann damit beginnt, seine positive Bewertung aufzubauen, desto mehr potenzielle Kunden wird er in Zukunft gewinnen. Dieser Trend ist in vielen Ländern zu beobachten, in denen Dienstleistungsplattformen bereits sehr beliebt sind. Um der Erste zu sein, müssen Sie proaktiv sein, denn Kunden, die die Angebote aller Fachleute auf MastersMine.es unter genau denselben Bedingungen prüfen, werden sich für den Fachmann entscheiden, der sich früher registriert hat und gute Bewertungen hat.

