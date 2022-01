Hotelkette Marriot sucht neue Mitarbeiter auf Mallorca

Die Arbeitsagentur der Stadt Palma, PalmaActiva, wird im Februar für die Hotelkette Marriott International und Son Vida Golf (Arabella Hospitality España) zwei Bewerbertage anbieten. Insgesamt will Marriott 130 Stellen in seinen Hotels auf Mallorca besetzen, heißt es in einer Pressemeldung. Gesucht werden zehn Empfangsassistenten und ein Rezeptionist, zwölf Köche, zwölf Tellerwäscher, zehn Küchenhilfen und sechs Köche, 17 Kellner, 15 Hilfskellner und fünf Restaurantleiter, 20 Zimmermädchen und fünf Etagenkellner sowie elf Rettungsschwimmer und sieben Masseure.

Das Auswahlverfahren findet am 17. und 18. Februar auf PalmaActiva statt, Interessenten können sich auf der Website von PalmaActiva über den Link anmelden. PalmaActiva wird anhand der Lebensläufe eine erste Auswahl der Bewerber für Marriot treffen und die Ausgewählten zu einem Vorstellungsgespräch einladen.

Der Stadtrat für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung, Rodrigo Romero, sagt dass der Arbeitsmarkt der Stadt "deutliche Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung aufweist".