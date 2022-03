Müller-Märkte: Unternehmenschef wechselt Leiter des Mallorca-Geschäfts aus

Der mit Mallorca eng verbundene Einzelhandels-Tycoon Erwin Müller hat einen Insulaner als Leiter der Märkte in Spanien berufen. Laut der "Lebensmittelzeitung" ist der frühere Hotelmanager Pedro Amengual jetzt Nachfolger von Markus Müller, mit dem der fast 90-jährige Unternehmenschef nicht mehr zusammenarbeiten wollte.

Erwin Müller lebt mit seiner Frau immer mal wieder auf der Insel. Er unterhält hier diverse Müller-Märkte auch in kleineren Orten wie Campos. Am bekanntesten ist die Filiale an der Plaça d'Espanya in Palma. Auf der Insel gehört den Müllers eine Finca, sie nennen ein Weingut und einen Golfplatz ihr Eigen.

In Spanien ist Müller nur auf Mallorca vertreten. Doch laut der "Lebensmittel Zeitung" ist wohl geplant, auf das Festland zu expandieren.