Zitrus aus dem Tal von Sóller

PR-Bericht

Hochsaison für Früchte

Es gibt viel zu tun in den Gärten und Plantagen rund um die Kleinstadt Sóller. Reife Orangen, Zitronen und Grapefruits werden seit November Stück für Stück von Hand gepflückt.

Ein Geschenk der Natur

Saftig, fruchtig und äusserst aromatisch, so schmecken Orangen aus Mallorca. Außerdem sind die Früchte ein natürlicher Booster für unser Immunsystem. Nicht nur Vitamine aus Fruchtfleisch und Saft, auch die Schale und das Weiße darunter sind, neben einem hohen Gehalt an Vitamin C, voller wertvoller sekundärer Nährstoffe. Diese wirken antioxidativ und stärken unser Immunsystem, so daß Viren und Bakterien vom Organismus besser abgewehrt werden können.

Navel und Canoneta

Die Winterorange Navel hat eine dicke Schale und lässt sich leicht schälen. Sie schmeckt fruchtig-frisch und hat ein ausgewogenen Verhältnis von Zucker und Säure.

Die Canoneta ist mit mehr 50% Saftgehalt die perfekte Orange für den O-Saft am Morgen. Mit dünner Schale und kleiner als die Navel ist sie nicht unbedingt die Schönste, doch ihr frisch gepresster Saft entschädigt für alles. Süss, vollmundig... einfach ein Genuss.

Ab zehn Kilogramm gibt es Orangen jede Woche m Abo versandkostenfrei.

Naturbelassene Früchte

Die Zitrusfrüchte aus dem Online-Shop von Fet a Sóller sind naturbelassen, d.h. ohne Wachs und ohne Konservierungsstoffe auf der Schale. Gewaschen kann die Schale dann frisch oder getrocknet im Salat, in Desserts oder in Saucen verwendet werden.

Vitamine im Abo

Besonders beliebt in den Wintermonaten ist das Zitrus-Abo von Fet a Sóller. 4 oder 8 mal 10KG Orangen solo oder als Mix mit Grapefruits oder Zitronen zum gewünschten Liefertermin: günstig, einfach und schnell vorbestellen.

Die mediterranen Lebensmittel frisch aus Sóller gib es hier