Auf Mallorca steigen die Spritpreise weiter an und erreichen in dieser Woche Rekordwerte. Nach Angaben des Ministeriums für ökologische Entwicklung liegt der Preis für 95er-Benzin derzeit bei durchschnittlich 2,177 Euro pro Liter.

Zum Vergleich: Am 31. Mai lag der 95er-Benzinpreis noch bei 1,856 Euro pro Liter. Wer also seinen Tank mit 50 Liter auffüllen will, zahlt 98,85 Euro. Trotz Zuschuss des Staates von 20 Cent pro Liter zahlt der Verbraucher damit durchschnittlich sechs Euro mehr als vor Bezuschussung.

Der Zuschuss von 20 Cent pro Liter wurde von der spanischen Regierung im März verabschiedet und gilt seit Ende April. Die Maßnahmen sollte zunächst bis zum 30. Juni gelten. Aufgrund des anhaltenden Ukraine-Konfikts und den weiterhin hohen Spritpreisen wird der Zuschuss bis Ende des Sommers verlängert.