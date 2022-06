Auf Mallorca und in Restspanien ist das Benzin so teuer wie noch nie. Im Schnitt kostete der 95er-Kraftstoff in der ablaufenden Woche 2,141 Euro, 1,13 Prozent mehr als in der Woche davor. Damit wurden die staatlichen Subventionen vom 1. April, die den Kraftstoffpreis verbilligten, wieder "aufgefressen".

Was den Diesel-Kraftstoff anbelangt, so stieg dieser im gleichen Zeitraum noch mehr, und zwar um 3,64 Prozent. Im Schnitt kostet er 2,076 Euro pro Liter. Verglichen mit der gleichen Woche im vergangenen Jahr ist ein Preisanstieg von 55,82 Prozent beim Benzin zu verzeichnen. Bei Diesel liegt er sogar bei 67,68 Prozent. Die Verteuerung wird vor allem auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine zurückgeführt. Seitdem ging es zwischen 33 und 38 Prozent nach oben.