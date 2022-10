Wegen des auf 24 Stunden angelegten Streiks der in der Vereinigung Cockpit organisierten Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings fallen an diesem Donnerstag auch zahlreiche Flüge von und nach Mallorca aus. Fluggäste wurden deshalb gebeten, sich fortlaufend über den Status ihres Fluges auf der Webseite www.eurowings.com oder über die Kunden-App zu informieren. Reisende, deren Flug streikbedingt ausfällt, seien spätestens bis Mittwochnachmittag über Beförderungsalternativen informiert worden, hieß es in der Mitteilung.

Trotz des für den 6. Oktober angekündigten Streiks werden wir voraussichtlich rund die Hälfte unseres normalen Flugprogramms durchführen. Bitte informiere dich fortlaufend über den Status deines Fluges: https://t.co/6WOuj2t2RC pic.twitter.com/HvEwc2GSAw — Eurowings (@eurowings) October 5, 2022 Cockpit hatte am Dienstag mitgeteilt, die Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag bei der Airline seien gescheitert. Der Vereinigung geht es in dem Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen. Eine zentrale Forderung ist die Entlastung der Mitarbeiter, beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten. Eurowings-Personalchef Kai Duve nannte die Forderungen "in Zeiten, in denen sich Millionen Menschen vor einem kalten Winter und der nächsten Heizkostenrechnung fürchten" maßlos und gefährlich für die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und die Arbeitsplätze. Die Fluggesellschaft kritisierte den angekündigten Streik deshalb als unverhältnismäßig und unverantwortlich. In dieser Liste finden Sie die Flüge von und nach Mallorca, die am Donnerstag wegen der Arbeitsniederlegungen gestrichen werden mussten: Flug von Mallorca nach Deutschland: 08:35 EW6804 Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) 09:20 EW585 Köln-Bonn (CGN) 09:40 EW1787 München (MUC) 09:50 EW4841 Düsseldorf (DUS) 11:05 EW9579 Düsseldorf (DUS) 12:50 EW4099 Dortmund (DTM) 13:40 EW7587 Hamburg (HAM) 13:50 EW8591 Berlin-Brandenburg (BER) 14:15 EW6852 Hannover (HAJ) 14:15 EW7591 Hamburg (HAM) 15:35 EW587 Köln-Bonn (CGN) 15:35 EW593 Köln-Bonn (CGN) 15:50 EW9581 Düsseldorf (DUS) 15:50 EW2583 Stuttgart (STR) 16:10 EW6812 Dortmund (DTM) 19:00 EW4843 Düsseldorf (DUS) 19:05 EW9593 Düsseldorf (DUS) 19:25 EW9587 Düsseldorf (DUS) 19:40 EW7581 Hamburg (HAM) 20:05 EW9575 Düsseldorf (DUS) 20:50 EW583 Köln-Bonn(CGN) Flug von Deutschland nach Mallorca: 07:30 EW6815 Nürnberg (NUE) 07:50 EW586 Köln-Bonn (CGN) 08:35 EW584 Köln-Bonn (CGN) 08:45 EW2582 Stuttgart (STR) 08:55 EW4840 Düsseldorf (DUS) 10:20 EW9578 Düsseldorf (DUS) 12:05 EW4098 Dortmund (DTM) 12:55 EW7586 Hamburg (HAM) 13:05 EW8590 Berlin-Brandenburg (BER) 13:20 EW6805 Karlsruhe/Baden-Baden 13:35 EW7590 Hamburg (HAM) 14:00 EW582 Köln-Bonn (CGN) 14:50 EW592 Köln-Bonn (CGN) 14:50 EW1786 München (MUC) 15:25 EW6813 Dortmund (DTM) 17:55 EW4842 Düsseldorf (DUS) 18:20 EW9592 Düsseldorf (DUS) 18:40 EW9586 Düsseldorf (DUS) 18:55 EW7580 Hamburg (HAM) 19:20 EW9574 Düsseldorf (DUS) 20:05 EW6853 Hannover (HAJ)