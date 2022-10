Auch am Dienstag sind wegen des Streiks der Eurowings-Piloten zahlreiche Mallorca-Verbindungen annulliert worden. Dabei handelt es sich um folgende Flüge:

-) Ankunft 8.50 Uhr; EW 7590 aus Hamburg

-) Ankunft 12.40 Uhr; EW 7582 aus Hamburg

-) Ankunft 12.55 Uhr; EW 7586 aus Hamburg

-) Ankunft 13.20 Uhr; EW 2592 aus Stuttgart

-) Ankunft 13.35 Uhr; EW 2582 aus Stuttgart

-) Ankunft 13.45 Uhr; EW 9580 aus Düsseldorf

-) Ankunft 13.55 Uhr; EW 8590 aus Berlin

-) Ankunft 14.20 Uhr; EW 9594 aus Düsseldorf

-) Ankunft 14.50 Uhr; EW 9584 aus Düsseldorf

-) Ankunft 18.40 Uhr; EW 9586 aus Düsseldorf

-) Ankunft 18.55 Uhr; EW 4098 aus Düsseldorf

-) Ankunft 19.20 Uhr; EW 9590 aus Düsseldorf

-) Ankunft 22 Uhr; EW 598 aus Köln-Bonn

Unterdessen blieben in dem Ausstand die Fronten verhärtet. Der Finanzchef von Eurowings, Kai Duve, sagte, man sei an die Grenze des wirtschaftlich Machbaren gekommen. Der Streik soll noch am Mittwoch andauern. Das Unternehmen lehnt es ab, ein besseres Angebot vorzulegen.

Kai Duve forderte die Pilotengewerkschaft Cockpit auf, auf dieser Basis an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Wir müssen jetzt sprechen, bis dahin wird es kein neues Angebot geben." Der Streik koste die Firma jeden Tag einen zweistelligen Millionenbetrag. Das gefährde Arbeitsplätze.

Eurowings ist neben Ryanair derzeit die Airline mit den meisten Flügen zwischen Mallorca und deutschen Flughäfen.