Mallorca-Freunde können sich in diesem Winter auf deutlich mehr Flüge als während der letzten kühlen Jahreszeit vor der Pandemie freuen. Statt 5,8 Millionen Sitzplätzen werden zwischen November und Ende März des kommenden Jahres 6,5 Millionen Sitzplätze zwischen dem Flughafen Son Sant Joan und anderen Zielen angeboten, wie aus einer von der spanischen Luftfahrtvereinigung "Aecfa" verbreiteten Statistik hervorgeht.

Die Airline, die die meisten Verbindungen anbietet, ist Ryanair. Es folgen Vueling, Air Europa, Air Nostrum, Eurowings, Iberia Express, Easyjet, Lufthansa und Tuifly. Insgesamt steuern bis Ende März 31 Fluglinien von Mallorca aus 64 Ziele an.

Die am besten angebundenen deutschen Airports sind den Angaben zufolge Köln-Bonn und Berlin. In Großbritannien steht London-Gatwick an der Spitze, im Rest von Spanien Barcelona, Madrid, Ibiza, Menorca, Valencia, Alicante und Sevilla.

Die spanische Flughafenbetreibergesellschaft Aena sieht die Entwicklung positiv. Sie schränkte jedoch ein, dass es Unsicherheitsfaktoren wie den Krieg gegen die Ukraine und die Inflation gebe.