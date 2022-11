Auf den Balearen generieren die Einwohner mehr Müll als im landesweiten Durchschnitt. Pro Kopf waren es im Jahr 2020 572,8 Kilo, wobei es Spanien weit 484,4 Kilo sind. Im Vergleich dazu liegen anderen Regionen wie etwa das Baskenland bei 367,9 Kilo oder Madrid bei 378,7. Auf den Inseln wurden im Jahr 2020 insgesamt 696.000 Tonnen Abfall gesammelt, die zum größten Teil in der Müllverbrennungsanlage auf Mallorca oder auf den Deponien von Menorca und Eivissa landeten.

Man könnte meinen, dass die Rekordzahlen der Tourismusbranche für die großen Müllmengen verantwortlich sein könnten. Doch 2020 war das erste Jahr der Corona-Pandemie, in der verhältnismäßig wenige Urlauber auf die Balearen kamen. Daher ist klar, dass der meiste Müll von den Insulanern selbst produziert wurde.

Schon seit Jahren gibt es rund um das Thema Müll immer wieder viel Ärger auf den Balearen. Erst kürzlich gab es Probleme in der Gemeinde Llucmajor, denn im Stadtteil S'Arenal wurden die Müllcontainer tagelang nicht entleert, da die Gemeinde mit kaputten Müllwagen zu kämpfen hatte. Auch illegale Müllentsorgung ist ein Problem auf Mallorca, immer wieder werden Bauschutt oder alte und kaputte Elektrogeräte einfach in der Natur entsorgt. Auch die Mülltrennung wird auf den Balearen oft nicht so genau genommen, wie man es aus Deutschland gewohnt ist.

Aber nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser sorgen die Müllberge für Probleme. Oft landet der Müll im Meer, verunreinigt das Wasser und gefährdet Tiere und Pflanzen. Spanien weit beteiligen sich deshalb jedes Jahr tausende Freiwillige am internationalen Tag der Strandsäuberung. Er wird am 17. September ausgerichtet und in diesem Jahr sammelten 6000 helfende Hände Müll an 289 Küstenpunkten in ganz Spanien. Die häufigsten Gegenstände waren Zigarettenstummel, Softdrinkdosen, Strohhalme, Plastikbecher und -besteck. Ein ernstes Problem für die Gesundheit der Meere und Ozeane: Jedes Jahr gelangen 11 Millionen Tonnen Plastik ins Wasser.